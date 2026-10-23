Salvat i els treballadors pacten les indemnitzacions pel trasllat a Alcalá de Henares (Madrid)

GRUPO FARMACÉUTICO SALVAT - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Laboratoris Salvat i els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) han pactat les indemnitzacions pel trasllat de la producció a Alcalá de Henares (Madrid), ha avançat aquest divendres 'El Periódico' i han explicat fonts sindicals a Europa Press.
La indemnització serà de 33 dies per any treballat, amb un límit de 24 mesos, per a aquells treballadors que rebutgin l'opció de traslladar-se a la nova seu, que les fonts sindicals preveuen que sigui "la gran majoria", i les sortides seran progressives fins al 2030.
Laboratoris Salvat va anunciar el setembre la intenció de tancar la planta que té a Esplugues el 2030 i traslladar la producció a la d'Alcalá d'Henares.