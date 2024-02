Salvador Vergés (Junts) acusa el Govern d'"anar a pidolar a Madrid" per fer front a la sequera

El diputat apunta que no hi ha hagut "prou diligència" en la gestió



BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts Salvador Vergés ha acusat el Govern de la Generalitat de no haver estat diligent amb la gestió de la sequera i d'"anar a pidolar a Madrid" solucions com el trasllat d'aigua des de Sagunt (València).

En una entrevista a Elnacional.cat, recollida per Europa Press aquest dissabte, Vergés ha assegurat que el Govern tenia mecanismes per no "arribar a aquesta situació tan extremadament greu i poder-la posposar uns mesos".

Al seu parer, no hi ha hagut "prou diligència" per part de l'Executiu català en la gestió de les fases per fer front a l'actual episodi de sequera.

A més, ha apuntat que el trasllat d'aigua amb vaixells cisterna des de Sagunt, pactat amb el Govern central, tindrà un cost "estratosfèric" i no serà significatiu.

Ha assenyalat que s'haurien d'utilitzar "eines pròpies", en referència a la Llei 9/2023 de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

SECTOR PRIMARI

Enmig de l'onada de protestes dels agricultors, ha constatat que, per poder sobreviure a aquesta sequera, alguns sectors hauran d'aplicar ERTO "i el que faci falta".

"El que no pot ser és que les restriccions per sequera s'apliquin com un cafè per a tots, com si valguessin el mateix per a cada agricultor", ha afegit el diputat.