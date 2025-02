El Salvador reforma la Constitució per suprimir el finançament públic als partits polítics

MADRID 12 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Legislativa d'El Salvador ha aprovat aquest dimecres suprimir el finançament públic per als partits polítics, fins ara recollida en la Constitució i que contemplava sumes de diners en relació als vots obtinguts en cadascuna de les eleccions.

La proposta havia estat impulsada inicialment pel president salvadorenc, Nayib Bukele, i portada a l'Assemblea Legislativa pel seu partit, Nuevas Ideas. La iniciativa ha rebut el suport majoritari del Congrés, segons recull la premsa local.

Fins ara, la Constitució d'El Salvador recollia en el seu article 210 "el deute públic com un mecanisme de finançament per als partits polítics contendents, encaminat a promoure la seva llibertat i independència".

El Ministeri d'Hisenda era l'encarregat de fixar una subvenció per cada vot rebut per part d'un partit polític. Així, es va estipular una mica més de sis dòlars per cada vot en les últimes presidencials; 3,2 dòlars per cada vot en les legislatives i una mica menys de 2,5 dòlars per cada vot en les municipals.