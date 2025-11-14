Salvador Illa, sobre el turisme: "No estic pel decreixement, estic per la prosperitat"

PALMA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat aquest divendres a Palma mesures per regular els fluxos turístics i evitar efectes adversos, tot i que s'ha mostrat contrari al decreixement.
"No hem estat mai un govern a favor del decreixement, en absolut", ha afirmat en un esmorzar informatiu organitzat per Prensa Ibérica, 'Diario de Mallorca' i 'El Periódico'.
El mandatari català ha reiterat que "no està pel decreixement sinó per la prosperitat", tot i que ha expressat la necessitat de prendre decisions per regular el turisme.
En aquest sentit, ha apuntat a mesures fiscals que permetin obtenir més recursos, a la descentralització de les zones turístiques a la redistribució de l'arribada de visitants al llarg de l'any.