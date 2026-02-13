Salvador Illa es reincorporarà dilluns "de manera progressiva" a les seves responsabilitats

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reincorporarà a partir de dilluns "de manera progressiva" a les seves responsabilitats, després de la baixa per una osteomielitis púbica per la qual va perdre la mobilitat a les cames i que l'ha obligat a retirar-se de les seves obligacions des del passat 17 de gener.
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, ha afirmat que es reincorporarà de manera progressiva i que ho fa "amb moltes ganes, energia i determinació".
Ha agraït la professionalitat, dedicació i qualitat humana del personal de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on va estar ingressat unes 2 setmanes, i ha agraït el suport i ànims que l'han "acompanyat aquests dies".
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Illa farà dilluns al matí una declaració institucional a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i, posteriorment, continuarà amb la seva agenda, informen fonts presidencials.
L'equip mèdic ha avalat la seva reincorporació progressiva a les activitats presencials, tot i que el president mantindrà el tractament antibiòtic que ha estat seguint des que li van detectar la malaltia, i que compaginarà amb la rehabilitació i altres pautes mèdiques.
PENDENT DEL GOVERN
Des de la seva hospitalització i, posteriorment, l'ingrés domiciliari, Illa ha estat pendent de l'activitat del Govern i de l'actualitat (especialment intensa per la crisi de Rodalies o, aquesta mateixa setmana, les alertes per fort vent a Catalunya), i ha estat en contacte amb els membres de l'executiu.
Formalment, les funcions de president les ha assumit, per encàrrec de despatx, el conseller de Presidència, Albert Dalmau; el decret de delegació de competències que decaurà el mateix dilluns.