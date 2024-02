Salvador Illa (PSC) defensa el retrobament a Catalunya i rebutja la "crispació"

Lamenta la mort de Navalni: "Hi ha llocs on no hi ha llibertat i no són tan lluny"

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte que és el moment del retrobament i la reunió a Catalunya, i ha rebutjat la "crispació".

"Aquest no és el moment de salar, de tirar sal a les ferides, sinó de guarir-les", ha dit citant el primer ministre en funcions de Portugal, António Costa, durant l'acte en què el portuguès ha rebut el Premi als Valors Europeus del PSC, amb la participació dels eurodiputats socialistes Laura Ballarín i Javi López.

Illa ha considerat que aquestes paraules transmeten "un missatge molt pertinent avui a Catalunya i a Espanya".

Ha elogiat l'"enorme capacitat d'arribar a acords" que té Costa, que ha estat un dels motius per rebre la distinció, ja que, segons Illa, en la política d'aquesta dècada cal tenir aquesta capacitat.

També ha assegurat que "cal mirar" Portugal en àmbits com les energies renovables i educació.

Illa també ha dedicat unes paraules de reconeixement per a l'influent opositor rus mort aquest divendres a la presó al seu país, Alexei Navalni: "Hi ha llocs on no hi ha llibertat i no són tan lluny".

INTERVENCIONS D'EURODIPUTATS

Els eurodiputats socialistes Laura Ballarín i Javi López han elogiat la trajectòria de Costa, que va presentar la seva dimissió el 7 de novembre davant la sospita plantejada per la Fiscalia que va incórrer en un delicte de tràfic d'influències en l'operació 'Influencer'.

Ballarín ha defensat que tant Costa com el president del Govern central, Pedro Sánchez, han definit els països del sud d'Europa com "el motor de la socialdemocràcia i la construcció europea".

López ha definit Costa com "un dels grans arquitectes i protagonistes de la construcció de l'alternativa possible durant els últims anys a Europa", perquè, segons ell, ha posat l'economia al servei de la gent.