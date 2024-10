Salvador Illa manifesta la seva "màxima preocupació" per la situació al Pròxim Orient

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya ha manifestat la seva "màxima preocupació" per la situació al Pròxim Orient després de l'atac amb míssils de l'Iran contra Israel aquest dimarts.

"Màxima preocupació per la situació al Pròxim Orient. L'espiral de violència s'ha de parar", ha expressat el president de la Generalitat en el seu compte oficial de la xarxa social X, abans Twitter.

Illa ha condemnat tot atac contra els civils i s'ha unit a la crida a un alto el foc "per prioritzar la via diplomàtica i per respectar el dret internacional com a única via per frenar aquesta escalada del conflicte" i ha dit, textualment, que cal centrar els esforços en el diàleg i la convivència, per difícil que sigui.