Salvador Illa: "Davant l'onada de falsedats i desinformació, bon periodisme"

Núñez (Prisa Media): el periodisme ha de ser "el primer tallafocs" contra la desinformació

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet aquest divendres una crida al bon periodisme en el context actual de desinformació en les xarxes socials: "Davant l'onada de falsedats i desinformació, bon periodisme; davant el soroll que ens confon i ens divideix, bon periodisme; davant la tergiversació i manipulació, bon periodisme".

En el discurs inaugural del Congrés Internacional de la Ràdio a Barcelona, que organitzen la Cadena Ser i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) fins aquest dissabte i que reuneix un centenar d'experts, Illa ha afirmat que el bon periodisme és "la defensa de la veritat, la fiscalització del poder i l'objectivitat".

Illa ha subratllat que el món necessita "més Europa i menys banderes, més lideratge públic i menys especulació, més diversitat cultural i menys uniformitat, més política i menys antipolítica", i ha subratllat el caràcter crucial de la ràdio.

Per ell la ràdio "no entén de fronteres socials, nacionals o culturals. La ràdio és de tots i per a tots", i ha afirmat que és un mitjà que continua viu i vigent quan es compleix un segle de les primeres emissions d'EAJ1-Radio Barcelona.

Illa ha afirmat que en les últimes setmanes hi ha hagut desenes de notícies falses que s'han propagat per les xarxes socials i en algun programa de televisió, i ha dit que un periodisme rigorós es converteix en crucial "en aquesta època en què la veritat es torna més fràgil".

PILAR GIL

La vicepresidenta de Prisa, Pilar Gil, que ha tingut unes paraules per als afectats per la dana, ha emfatitzat que la tragèdia ha tornat a demostrar la importància dels mitjans de comunicació, especialment de la ràdio, per la seva "agilitat i proximitat".

Gil ha destacat la importància "vital" de la ràdio per a Prisa com un dels seus grans estendards, i el seu lideratge tant a Espanya com a països iberoamericans on és present.

CARLOS NÚÑEZ

El president executiu de Prisa Media, Carlos Núñez, ha recordat les inundacions del Vallès el 1962 i el paper de la ràdio, i ha ressaltat que més de mig segle després el mitjà ha tornat a ser referència i xarxa social: "Sempre hi és quan se'l necessita, mai falla".

Núñez ha lamentat que en el context actual el periodisme es veu obligat a informar, però també a lluitar contra la desinformació, i l'ha erigit com "el primer tallafocs" contra les 'fake news'.

JAVIER LAFUENTE

Per la seva banda, el rector de la UAB, Javier Lafuente, ha ressaltat la col·laboració entre universitat i mitjans de comunicació, ha afirmat que el congrés servirà per analitzar els reptes als quals s'enfronta la ràdio, com la digitalització, la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) i els nous hàbits de consum.

Lafuente ha dit que cal mirar el futur de la ràdio "amb optimisme", i que és es tracta d'un exemple d'adaptació exitosa a tots els canvis que s'han produït.

La inauguració institucional del Congrés ha acabat amb un vídeo pòstum en el qual el periodista Òscar Moré, recentment mort, reflexiona sobre el futur de la ràdio i subratlla la necessitat de "programes amb ànima".