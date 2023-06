Salvadó (Port de Barcelona) veu "assenyat" gravar les emissions dels creuers amb un euro per quilo

Aposta perquè la Rambla i la Via Laietana acabin al Port Vell



BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha demanat que el tipus impositiu del nou tribut d'emissions portuàries a grans embarcacions sigui "assenyat" i ha avalat que sigui d'un euro per quilo tal com fixa l'avantprojecte de llei.

"És un bon acord", ha assegurat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, recollida aquest dijous per Europa Press, en la qual ha advertit de deslocalitzacions si el tipus puja a tres euros i mig per quilo, tal com contempla fer el text el 2026, pendent de negociacions.

"Les embarcacions que venen del sud-est asiàtic en comptes de venir a Barcelona se n'aniran a Marsella o a València", ha lamentat, i ha optat perquè la mesura incentivi la innovació i l'ús de tecnologies menys contaminants.

Així mateix, ha garantit que "d'aquí a uns quants anys no hi haurà emissions" i ha xifrat en un 40% la implementació del pacte signat el 2018 entre el Port i l'Ajuntament, que contempla allunyar-les de la ciutat.

I ha optat per "ajudar l'Ajuntament a gestionar les persones que arriben al Port de Barcelona" --que ha dit que representen entre el 4 i el 5% del conjunt de visitants-- i repartir-los cap a altres punts, i ha defensat que el Port hi pot tenir molta capacitat d'incidència i que les empreses estan molt receptives.

CRÍTIQUES A L'AJUNTAMENT

Salvadó ha retret a la capital catalana els "canvis constants de posicionament específicament en l'àmbit dels creuers", i ha advertit que, si s'aplica, pot comportar indemnitzacions a empreses, i creu que si els expresidents del Port Damià Calvet i Jordi Valls formen part del pròxim executiu serà més fàcil treballar.

"No caldrà explicar-los quina és la realitat del Port i podrem anar al gra per gestionar", ha reflexionat, i ha dit que això no és una crítica pejorativa als dirigents actuals perquè ell mateix no coneixia la realitat de la infraestructura com avui, després d'haver ocupat la presidència.

COPA AMÈRICA DE VELA

Sobre la Copa Amèrica de vela, que es disputarà el 2024 a Barcelona, ha assegurat que no preveuen "cap obra que no tingui usos de cara al futur".

Així, ha apostat per aprofitar la inèrcia que a parer seu l'esdeveniment genera per impulsar una connexió més gran de la ciutat amb el Port Vell, on ha defensat que han d'acabar tant la Rambla com la Via Laietana.