Salvadó (Port de Barcelona) posa la ZAL com un exemple de col·laboració públic-privada

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha posat la zona d'activitats logístiques (ZAL) com un exemple de col·laboració públic-privada en un acte celebrat aquest dimarts per commemorar el 30è Aniversari de la ZAL, la primera zona dedicada a la logística portuària d'Espanya.

L'acte, que ha tingut lloc a l'Hospitality del Port de Barcelona, ha comptat amb les intervencions de Salvadó i del director general de Centro Intermodal de Logistica, S.A. (Cilsa), Jordi Guerrero.

Durant la trobada s'han lliurat els Reconeixements Cilsa a les 7 empreses que fa més de 25 anys que són a la ZAL: DHL, Transcoma, Kuehne Nagel, Nippon Express, Trans Natur, World Duty Free i Salvat Logística.

En la seva intervenció, Salvadó ha explicat que "la ZAL és un exemple de com la col·laboració públic-privada, en aquest cas entre el port i Merlin Properties, pot ser una eina molt eficient per desenvolupar projectes complexos com la ZAL".

Ha destacat que "la ZAL ha facilitat que el Port de Barcelona tingui un ecosistema altament competitiu i eficient d'operadors logístics locals i internacionals que presten serveis especialitzats", la qual cosa defineix com un factor de competitivitat per a l'economia catalana.