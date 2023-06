Salvadó (Port de Barcelona) diu que la formació és "fonamental per afrontar transformacions"

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha dit aquest dilluns que, per a l'entitat, la formació és "fonamental per afrontar transformacions" en àmbits com l'ambiental, d'eficiència i de descarbonització.

Ho ha afirmat en l'acte de clausura del projecte Youth Employment in Ports of the MEDiterranean (Yep Med), que es fa al World Trade Centre de Barcelona, al costat del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el director de l'Escola Europea de Short Sea Shipping, Eduard Rodés.

Salvadó ha explicat que l'objectiu del projecte Yep Med és "la promoció de l'ocupació juvenil als ports del conjunt del Mediterrani", per la qual cosa ha celebrat que hi hagin participat enclavaments portuaris de països com França, Itàlia, el Líban, Egipte i Jordània, entre d'altres.

Segons ell, iniciatives com aquesta "ajuden a configurar un 'pool' portuari al Mediterrani en una Europa amb una dinàmica global" que comparteix objectius, cultura i necessitats, en les seves paraules.

Ha assegurat textualment que el projecte ha facilitat el compromís del Port de Barcelona de "potenciar el talent, atreure'l, incorporar més diversitat en el sector i treballar perquè col·lectius que tradicionalment no hi eren s'hi incorporin".