Salvadó (Port de Barcelona) aposta per la coordinació per complir els objectius climàtics

Diversos experts es reuneixen per tractar qüestions com la qualitat de l'aire, l'aigua o la gestió dels residus



BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha dit que els reptes en matèria de sostenibilitat són molt complexos i que l'única manera per complir-los és promoure la coordinació entre tots els actors inclosos en la gestió portuària.

Ho ha dit en la presentació de la jornada 'Tendències en la gestió ambiental de l'activitat portuària' organitzada pel Port de Barcelona aquest dimecres.

"Els mercats ens exigeixen que siguem competitius en l'àmbit mediambiental", ha afegit i ha assegurat que el Port de Barcelona treballa per millorar la seva competitivitat.

Ha valorat que existeixen una infinitat de camins per millorar en matèria de sostenibilitat i ha assegurat que la infraestructura està fent "millores immediates" que ja tenen conseqüències positives per al clima.

QUALITAT, RESIDUS I REGENERACIÓ

Després de la presentació, l'investigador d'Idea-Csic Xavier Querol, l'expert en dades de Vilaseca Consultors Oriol Vilaseca i el director de desenvolupament sostenible d'Aigües de Barcelona, Pere Verger, han presentat les seves propostes en qüestions com la qualitat de l'aire, la gestió dels residus o la regeneració de l'aigua, respectivament.

Quant a la qualitat de l'aire, Querol ha analitzat que hi ha un repte científic perquè encara s'ha d'investigar com reduir les partícules contaminants que es generen a l'atmosfera a partir de substàncies com l'amoníac o el benzè.

També ha valorat que hi ha un repte polític perquè la legislació europea sobre la contaminació de l'aire segueixi les guies de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Sobre la gestió dels residus, Vilaseca ha explicat que per complir amb els objectius de reciclatge de la Unió Europea (UE), s'haurien de reduir a la meitat els residus generats i millorar-ne la reutilització.

Ha valorat que els ports del futur hauran de ser capaços de poder donar servei a les noves necessitats del transport marítim, com el BioGNL, l'e-metaonal, l'hidrogen verd o altres productes derivats de la gestió avançada dels residus.

Pel que fa a la regeneració d'aigua, Verger ha explicat que tot i que en episodis de sequera la població catalana en redueix el consum, cal trobar altres maneres d'aconseguir aigua.

Ha advocat per l'ús d'aigua regenerada --aigua residual depurada i sotmesa a un tractament-- com una nova font de subministrament perquè no depèn dels nivells de les conques.