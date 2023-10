Salvadó defensa el Port de Barcelona com un "espai molt ciutadà" en el Saló Nàutic

Conde assegura que el sector nàutic "no és elitista" en l'arrencada del saló



BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha defensat el caràcter "molt ciutadà" d'aquesta infraestructura en la inauguració del seu estand en el 61è Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que segons ha dit, servirà per presentar els projectes que té en marxa, relacionats o no amb la Copa Amèrica 2024.

Ho ha dit aquest dimecres en un acte al costat del director general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Ignasi Armengol; la vicepresidenta d'America's Cup Events Barcelona, Aurora Catà, i el president del Saló Nàutic, Luis Conde, i que ha comptat amb la presència de l'expresident de l'enclavament Damià Calvet, entre d'altres.

La fira està organitzada per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (Anen), i se celebra des d'aquest dimecres fins diumenge als molls de la Fusta, Espanya i Marina Port Vell del Port de Barcelona.

El president ha apuntat que durant els cinc dies de la trobada el Port organitzarà actes i xerrades de temes vinculats amb "aquelles coses que passen al voltant del Port, al voltant dels oceans", i que es parlarà i debatrà sobre la innovació, projectes formatius i sostenibilitat, també en el marc de la Copa Amèrica.

Sobre la competició, ha destacat la quantitat d'actes que ja s'estan fent durant la prèvia abans de la celebració, prevista entre agost i octubre de l'any vinent.

Salvadó ha celebrat que el Port Vell "s'està convertint en un espai molt ciutadà, molt de la ciutat de Barcelona", i ha apuntat la voluntat que l'enclavament sigui un espai que la ciutadania pugui fer servir.

SALÓ NÀUTIC

Conde ha explicat que en l'edició d'enguany del saló hi haurà 240 empreses expositores, "que són pimes que treballen tot l'any per exposar els seus productes cinc dies".

Ha subratllat que el Saló Nàutic és "l'aparador de la nàutica" i que les empreses participants, en les seves paraules, o venen en aquests cinc dies o no venen.

També ha defensat que el sector nàutic "no és elitista" i a recordat que el 80% de les embarcacions que hi ha a Espanya tenen menys de vuit metres d'eslora.

COPA AMÈRICA

Conde ha assegurat que la Copa Amèrica 2024 "no tindrà res a veure" amb les celebrades en altres ciutats com València o San Diego (EUA).

"La Copa Amèrica serà indescriptible. Serà bona fins i tot per a l'economia espanyola", ha assenyalat, ja que, segons ell, on més espectadors té és als EUA i pot contribuir a augmentar el turisme d'aquest país a Barcelona.

Catà ha dit que la Copa Amèrica té dos aspectes "molt únics", la seva història i els valors de tecnologia i innovació que representa.

A més a més, ha destacat que la competició representa els valors de sostenibilitat, diversitat --l'edició de Barcelona acollirà la primera edició femenina-- i inclusivitat.

Armengol, per la seva banda ha celebrat la unió de totes les administracions públiques en l'organització de la competició i que "des del primer moment s'ha vist que la Copa Amèrica era una gran oportunitat per al país, per a la ciutat".

Ha mostrat satisfacció que tant el Port de Barcelona com la Fundació tinguin els seus estands fora del recinte del Saló Nàutic com una fórmula per obrir les taules rodones i exposicions a la ciutadania.