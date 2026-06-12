Salut multa els hospitals Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu i Sant Pau pel nadó maltractat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha multat amb 6.000 euros als hospitals barcelonins Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu i Sant Pau respectivament pel cas del nadó de 6 setmanes maltractat presumptament pels seus pares, ha pogut confirmar Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', va interposar la sanció la setmana passada i ha obert expedient als tres centres hospitalaris en considerar que no van actuar a temps amb les lesions del nadó.
La investigació de Salut es va iniciar a finals de març i es va centrar en el recorregut per centres hospitalaris del menor, que va ser atès en un centre d'atenció primària (CAP) i tres hospitals de Barcelona abans de ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.
Els pares (ara investigats com a presumptes autors de lesions greus i agressió sexual amb penetració) el van portar a un CAP i a l'Hospital del Mar, al Sant Joan de Déu i dues vegades al Sant Pau, on li van detectar fractures, cops i altres ferides, van activar el protocol d'abusos a la infància i el van derivar al Vall d'Hebron.
Aquest dijous, els metges del Vall d'Hebron que van atendre el nadó van assegurar davant el jutge que "mai" en la seva carrera havien vist unes lesions com les que tenia a la zona anal, van explicar fonts judicials a Europa Press.