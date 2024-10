El Salón Ocasión 2025 preveu oferir més de 2.500 vehicles i n'incorpora nous tipus

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2025 del Salón Ocasión preveu oferir més de 2.500 vehicles i n'incorporarà noves tipologies per atreure més visitants, com el cotxe de luxe, furgonetes camper, vehicle comercial i motos, ha informat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

La trobada se celebrarà entre el 4 i el 8 de desembre al recinte Montjuïc de la institució firal, i està organitzat per Fira de Barcelona amb el suport del Gremi del Motor i la Mobilitat de Barcelona i de la Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció (Fecavem).

Els vehicles exposats en la trobada "provenen majoritàriament" d'estocs de quilòmetre zero, gerència, demostració, cortesia i vehicles d'empresa que disposen de la garantia de contractació del concessionari.

Totes les unitats són verificades per TÜV, de manera que s'assegura un estat òptim per poder-les fer servir immediatament, i comptaran amb l'etiqueta C de sostenibilitat com a mínim.

El president d'Ocasión, el Gremi del Motor i Fecavem, Jaume Roure, ha assenyalat que el "cotxe de segona mà pot costar, com a mínim, entre un 10 i un 30% menys que un de nou".