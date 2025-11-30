El saló de videojocs SAGA tanca la seva quarta edició amb més de 9.000 visitants

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
La quarta edició del saló de videojocs SAGA, organitzat per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha tancat amb un rècord de 9.000 visitants al centre d'activitats La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Aquesta iniciativa, punt de trobada de les comunitats catalanoparlants del món dels videojocs, ha reunit a una setantena d'expositors entre empreses, clubs i centres formatius, explica l'organització en un comunicat.
A més, s'han lliurat els Premis SAGA als videojocs en català de l'any, amb el videojoc Neva, de l'estudi barceloní Nomada Studios portant-se el premi a videojoc de l'any, juntament amb el premi a millor art visual i millor disseny de so.
D'altra banda, s'han organitzat competicions del videojoc League of Legends amb el Futbol Club Barcelona com convidat especial i el primer torneig oficial internacional en català de Super Smash Bros.
Plataforma per la Llengua destaca que el saló demostra "un any més que a Catalunya hi ha una nombrosa comunitat de videojugadores catalanoparlants que les empreses han de tenir en compte".
CATALÀ EN L'ÀMBIT DIGITAL
Amb la voluntat d'incrementar l'impacte lingüístic de l'esdeveniment, els assistents han pogut aprendre a configurar en català els seus dispositius i aplicacions en un punt específic de difusió de la campanya Configura.cat, impulsada per Plataforma per la Llengua, Accent Obert, Òmnium Cultural i Softcatalà.
A més, el projecte Aina, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i el Barcelona Supercomputing Center per recollir veus en català i facilitar que la intel·ligència artificial pugui respondre en aquesta llengua, també ha estat present en el saló a través d'un joc interactiu.