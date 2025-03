B-Travel preveu superar els 25.000 visitants i abordar la sostenibilitat del turisme

Se celebrarà aquest cap de setmana i reunirà 120 expositors

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

El saló B-Travel aspira a superar els 25.000 visitants, a més de reunir 120 expositors directes i 600 indirectes i abordar la sostenibilitat del turisme mitjançant la presentació de destinacions de qualitat nacionals i internacionals.

Així ho han explicat en una roda de premsa aquest dilluns la directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé; el president de B-Travel i vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (Acave), Martí Sarrate, i la directora del saló, Marta Serra.

La trobada, que se celebrarà del 28 al 30 de març al pavelló 8 del recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc, també vol tractar la desnacionalització del turisme per evitar la concentració de turistes en temporada alta.

"No podem morir d'èxit", ha dit Serrate, que ha assegurat que les altes xifres de turistes que ha registrat Catalunya els darrers temps obliguen a fer una reflexió sobre el model que es vol tenir.

Així mateix, ha valorat que el sector ha de fer més pedagogia sobre els beneficis del sector: "Estem veient que molta gent està criticant el sector turístic, però al final el que representa en el PIB i el tema de l'ocupabilitat és importantíssim".

Així, l'organització ha publicat un decàleg amb consells per exercir un turisme responsable, elaborat amb la col·laboració del segell Biosphere, i farà tallers de sostenibilitat per a les pimes.

El congrés, segons ha explicat Serra, té com a objectiu incrementar els contactes comercials i fer créixer els negocis entre els agents turístics, a més de presentar una gran oferta i abordar l'experiència del viatge.

SETMANA SANTA

Lage ha defensat que no hi ha gaires "millors plans" que assistir aquest cap de setmana a B-Travel, ja que la trobada és la millor opció per planejar un viatge per a aquesta Setmana Santa.

En aquest sentit, ha assegurat que Catalunya és "sens dubte" la millor opció per viatjar durant aquesta Setmana Santa, i ha reivindicat el paper de les agències de viatges.

PRESÈNCIA INTERNACIONAL

Organitzat per l'ens firal, el congrés comptarà amb la presència per primera vegada de Nàpols (Itàlia), l'illa de Madeira (Portugal), la regió dels pirineus Audoises (França) i Ceuta i Melilla.

Així, el visitant també podrà conèixer atraccions turístiques de totes les comunitats autònomes i visitar els estands de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) i dels patronats provincials de turisme de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i també de Turisme de Barcelona.