El saló Piscina Barcelona obre dilluns enfocat en la transformació digital del sector

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, inauguraran aquest dilluns el saló Piscina Barcelona, que abordarà principalment la transformació digital del sector i presentarà novetats que incorporen la intel·ligència artificial (IA).
Se celebrarà de dilluns a dijous als pavellons 1 i 2 del recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informat la institució firal aquest divendres en un comunicat.
Així, es presentaran solucions tecnològiques que automatitzen el manteniment i milloren la sostenibilitat i l'eficiència energètica de les piscines, redueixen el consum d'aigua i de productes químics, i proporcionen experiències de benestar als usuaris.
Està previst que més de 400 empreses, el 70% internacionals de 30 països, participin en una edició que també vol reforçar el paper del saló com a referent europeu en el sector de la piscina i el 'wellness'.
30 ACTIVITATS
El programa inclou més de 30 activitats entre conferències, taules rodones i trobades de negoci, entre les quals destaca un fòrum internacional que reunirà líders globals per debatre el valor social, educatiu i cultural de la piscina.
En la inauguració, Hereu i Sàmper estaran acompanyats pel president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general, Constantí Serrallonga, i el president del comitè organitzador del saló, Eloi Planes, entre d'altres.