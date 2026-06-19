El Saló Nàutic preveu una edició amb prop de 200 empreses impulsat per l'alça del sector

David Zorrakino - Europa Press
Pretén atreure usuaris més enllà de compradors de noves embarcacions i nous sectors
BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -
El Saló Nàutic Internacional de Barcelona prepara la 63a edició, en la qual preveu augmentar la presència de les empreses expositores, fins a entre 180 i 200, i augmentarà la seva capacitat expositiva i el nombre d'embarcacions, en una edició impulsada per l'alça del sector.
Així ho ha explicat el president del Saló Nàutic, Luis Conde, aquest divendres durant un acte de presentació de l'edició d'aquest 2026, juntament amb el director de l'esdeveniment, Josep Antoni Llopart, i el director general de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (Anen), Jordi Carrasco.
"Sembla que les coses estan millorant una mica per a la nàutica, és una bona notícia. En tot aquest temps hi ha hagut de tot, la caiguda de Lehman Brothers, la pandèmia, Ucraïna... Moltes coses que ens han anat frenant", ha explicat Conde, després del que ha celebrat que, de moment, en els cinc primers mesos de l'exercici les matriculacions d'embarcacions a Espanya han augmentat un 10,6% interanual.
Organitzat per Fira de Barcelona, la 63a edició del saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre a Barcelona, al Port Vell i els molls de la Fusta i d'Espanya, i ja compta amb un 70% d'espai expositiu reservat, o 130 empreses.
Respecte al nombre de vaixells, la xifra final dependrà de les eslores o la grandària, tot i que les previsions passen entre 130 i 140 embarcacions, i una superfície expositora, també més gran que l'any anterior, de 8.700 metres quadrats, dels quals 6.000 ja estan confirmats.
"La idea que tenim aquest any més que mai és acostar el Saló Nàutic a la ciutat. Que es vegi al centre de la ciutat també el que està passant aquí" ha defensat Conde, mentre que Llopart ha valorat el compromís de l'esdeveniment amb que Barcelona visqui més el mar i el saló.
MÉS USUARIS I SECTORS
Respecte a la demanda, Llopart ha definit tres tipus de visitants al saló, que són les persones que volen comprar una embarcació, però també aquelles que ja compten amb una i acudeixen per "completar-la o actualitzar-la" i les que s'han tret la titulació recentment.
"Cal crear una futura pedrera d'usuaris i compradors, per la qual cosa també cal pensar continguts per fer el saló atractiu a les persones que vulguin començar a navegar", ha explicat el director del saló.
Així, aquesta edició incorpora novetats, com un espai dedicat als ports esportius i als esports aquàtics, instal·lat al pavelló d'accés al moll, amb entre 40 i 50 empreses expositores de sectors com el submarinisme, la vela lleugera o el surf.
Llopart ha explicat que l'objectiu no és crear espais especialitzats en aquestes pràctiques, sinó acostar-les als usuaris de les embarcacions que acudeixen al saló i que les poden incorporar a la seva activitat en els vaixells.
ORGANITZACIÓ
A més del pavelló situat a l'entrada del Moll de la Fusta, el saló acollirà al mateix moll les embarcacions a motor, tant en mar com en terra, a més d'una oferta d'accessoris per als mateixos, i al moll d'Espanya i el Port Vell se situaran els catamarans i velers, que Llopart ha valorat que "marcaran la tendència del saló en els pròxims anys".
També inclourà àrees de lleure i experiències a l'edifici del Port Vell, amb una oferta gastronòmica, conferències i la 'Nit Nàutica'.
TENDÈNCIES DEL MERCAT
En representació del sector, el director general d'Anen ha explicat que s'està treballant amb el Govern central per intentar substituir l'impost de matriculació per a les compres d'embarcacions de més de 8 metres, que, ha dit, "suposa una barrera" per als compradors i manté la mida de gran part de les embarcacions que es compren per sota d'aquesta grandària.
També ha destacat la importància d'augmentar l'espai als ports i el seu redisseny, per acollir més embarcacions, i adaptar les infraestructures per acollir més espais per a la reparació.