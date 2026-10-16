El Saló Nàutic ofereix regates i tallers de seguretat durant el cap de setmana

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Saló Nàutic ha organitzat un "ampli programa d'activitats" per als aficionats de la nàutica que el visitin durant el cap de setmana, que inclou regates de rem i tallers de seguretat i primers auxilis, entre d'altres, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
La trobada se celebra des d'aquest dimecres i fins diumenge als molls de la Fusta i Marina Port Vell, i està organitzat per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació Espanyola d'Empreses Nàutiques (ANEN).
Dissabte se celebrarà el 30è Trofeu Ciutat de Barcelona de rem, que tindrà lloc a l'espai Experience Water del moll de la Fusta i que inclourà sèries de 2.000 metres, semifinals i finals en format esprint de 350 metres, a més del lliurament de premis, previst a les 18.30 hores.
Diumenge es farà l'RC Barcelona Cup 2026, una regata d'embarcacions radiocontrolades vinculada al projecte interuniversitari RC Sailing Barcelona.
L'última jornada també inclourà una xerrada sobre conservació dels oceans i un taller de suport vital bàsic sobre la cadena de supervivència, la reanimació cardiopulmonar, l'ús del desfibril·lador, la posició lateral de seguretat i l'actuació davant una ennuegada.