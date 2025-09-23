El Saló Nàutic torna amb més vaixells de gran eslora i el focus en els compradors

Pretén atreure perfils de països com França, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos o la Xina
El Saló Nàutic de Barcelona 2025 ampliarà la presència de vaixells de gran eslora (16-30 metres), que representaran un 24% de l'oferta exhibida al mar aquest any --més del doble que en l'edició anterior--, i augmentarà la seva capacitat expositiva amb més espais, una oferta més variada i atractius per a un públic amb més capacitat de compra.
Organitzat per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (Anen), la 62a edició del saló tindrà lloc del 8 al 12 d'octubre després de no celebrar-se el 2024 per la Copa Amèrica de vela.
"La Copa Amèrica de vela ens va permetre meditar quin saló volem ser. Ens hem enfocat més en el comprador i a exhibir vaixells amb més eslora, la qual cosa no vol dir que ara sigui més elitista", ha destacat el president del Saló Nàutic, Luis Conde.
En aquest sentit, el director de l'esdeveniment, Josep Antoni Llopart, ha afegit que el saló pretén "accelerar els processos de compra", tot i que sense fixar-se un objectiu quantificable, i amb el focus posat, textualment, en compradors amb alta capacitat de compra de països com França, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos o la Xina.
Entre les altres novetats destacades, el moll de Barcelona s'afegeix per primera vegada a l'àrea expositiva del certamen i s'habilitarà un Village, nou espai de 2.500 m2 situat a la zona del Portal de la Pau de Barcelona que acollirà empreses i patrocinadors com CaixaBank, Occident, Espígul Inmobiliaria, Land Rover Quadis o Tara.
REACTIVAR LES VENDES
En representació del sector, el director general de l'Anen, Jordi Carrasco, ha explicat que les vendes "no van tan bé" com s'esperava: "Venim d'una etapa postpandèmia en la qual hi va haver un 'boom' i ara estem tornant a xifres prepandèmia", ha lamentat.
No obstant això, confia que el Saló Nàutic "sigui un punt clau" per reactivar la compra d'embarcacions, en un any amb una aposta més gran pels perfils amb més capacitat d'adquisició.
UN PORT "NÀUTIC"
En la seva intervenció, el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha reivindicat que més enllà de la seva tasca en la càrrega i descàrrega de mercaderies, el port barceloní "també és nàutic".
"Gran part de la nostra activitat es concentra en l'àmbit de la nàutica, amb set espais que formen part d'aquest sector: dos clubs, dues marines, dues instal·lacions industrials i el Club Natació Barcelona", ha manifestat.
SOSTENIBILITAT
En l'àmbit de la sostenibilitat, del 8 a l'11 d'octubre l'Àgora Port de Barcelona, situat a la Terminal de Drassanes, acollirà una programació que inclou una trentena d'activitats centrades en sis eixos temàtics.
Aquests seran innovació i tecnologia blava, sostenibilitat i medi ambient marí, seguretat al mar, regates i competicions, formació i ocupacions blaves i dona i inclusió al mar.