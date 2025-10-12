El Saló Nàutic de Barcelona tanca la seva 62 edició amb 18.000 visitants i un "nou format"

Conde destaca "un primer pas ferm cap a una experiència més exclusiva i orientada al negoci"
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El Saló Nàutic de Barcelona tanca aquest diumenge la seva edició número 62, on ha rebut 18.000 visitants, i en la qual s'ha aplicat un "nou format", amb més varietat de models, novetats i eslores.
El saló, organitzat per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (ANEN), ha incorporat aquest any vaixells de gran eslora, una experiència "premium" i l'ampliació de l'espai expositiu al moll de Barcelona, informen Fira de Barcelona i el Saló Nàutic en un comunicat.
Segons els organitzadors, el perfil del visitant ha estat més "exclusiu", caracteritzat per la seva alta capacitat de compra.
El president del Saló Nàutic, Luis Conde, ha destacat que s'ha donat "un primer pas ferm cap a una experiència més exclusiva i orientada al negoci".
El Saló ha comptat amb 200 expositors i 500 embarcacions, 130 en l'aigua i un 24% d'aquestes de gran eslora, amb innovacions i varietat de models de marques com De Antonio, Girbau, Karnic Kumbra, Rodman, Sea Ray i Nuva, entre altres.
També s'ha pogut veure l'exposició de la "major mostra de catamarans d'Europa", amb 16 models nominats a millor vaixell europeu de l'any.
NOVES PROPOSTES
A més, s'han estrenat noves propostes com el Village, un espai social i gastronòmic amb la proposada culinària del xef amb dos estels Michelín Rafa Zafra.
D'altra banda, en l'espai de jornades i conferències Agora Port, organitzat per Port de Barcelona, han participat més d'un centenar d'experts en 30 sessions en les quals s'ha debatut i reflexionat sobre grans reptes del sector nàutic.