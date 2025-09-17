El Saló Nàutic de Barcelona estrenarà un Village que acollirà negoci i gastronomia

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Saló Nàutic de Barcelona, del 8 al 12 d'octubre, comptarà aquest any amb un Village de 2.500 metres quadrats al Portal de la Pau de Barcelona que es convertirà en un "punt de trobada per a empreses, professionals i visitants durant l'esdeveniment".
A més de fer 'networking', ja que el Village acollirà empreses i patrocinadors com CaixaBank, Occident, Espígul Inmobiliaria, Land Rover Quadis o Tara, els convidats podran gaudir d'una oferta gastronòmica "de primer nivell", informa aquest dimecres Fira de Barcelona en un comunicat.
El xef sevillà Rafa Zafra "agafarà el timó del restaurant" amb un menú degustació format per sis plats amb ingredients del mar, una proposta culinària que es completa amb un Open Bar que oferirà diverses tapes i plats.
El president del Saló Nàutic, Luis Conde, ha afirmat que "el Village serà el millor lloc de Barcelona per trobar-se i fer negocis en un entorn privilegiat com és el Port Vell".
Per la seva banda, el director de l'esdeveniment, Josep Antoni Llopart, ha assenyalat que "la connexió de Rafa Zafra amb el mar el converteix en el xef ideal per portar l'oferta gastronòmica del Village".