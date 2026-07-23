El Saló Nàutic 2026 reunirà més de 240 ports esportius

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 del Saló Nàutic preveu reunir 240 ports esportius, que ocuparan un nou pavelló cobert situat al moll de la Fusta, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
La trobada, organitzada per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (ANEN), se celebrarà entre el 14 i el 18 d'octubre.
Entre els participants hi ha gestors com l'Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que agrupa més de 30 ports esportius; l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), que representa 48 instal·lacions; o la Federació Espanyola de Ports Esportius i Turístics, amb més de 150 ports esportius.
A més a més, participaran directament com a expositors infraestructures com el Port Olímpic de Barcelona, el Club Nàutic Estartit, el Club Nàutic l'Escala, el Club Nàutic El Balís, Marina Empuriabrava, el Port de Premià, el Port de Torredembarra, Marina de Burriananova o Marina de Ceuta, entre d'altres.
El nou espai té com a objectiu defensar els interessos del sector, a més d'impulsar projectes compartits en matèria de promoció, formació, sostenibilitat i innovació.