El Saló de l'Ocupació i el Saló del Comerç tanquen amb 14.500 visitants

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Saló de l'Ocupació i el nou Saló del Comerç han tancat aquest dijous les portes amb un total de 14.500 visitants entre tots dos esdeveniments, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
Tots dos salons s'han celebrat aquest dimecres i dijous al recinte Montjuïc de la institució firal, i són organitzats per Fira de Barcelona i impulsats per l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa.
El Saló de l'Ocupació ha concentrat l'afluència de públic més gran i "reafirma la seva bona salut com a cita de referència per a l'ocupabilitat i les oportunitats laborals a la ciutat".
L'edició d'aquest any ha duplicat la superfície expositiva i ha reorganitzat els continguts en diferents àrees temàtiques per facilitar els recorreguts i oferir una resposta més especialitzada a les necessitats dels assistents.
El Saló de l'Ocupació s'ha estrenat com un "nou espai de trobada per al sector" i és una de les iniciatives de la Capitalitat Europea del Comerç Local de Barcelona 2026.