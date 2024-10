El Saló de l'Ocupació reunirà 40 empreses i organitzarà 140 activitats

Hi haurà tallers, conferències i assessorament i la IA serà la "temàtica destacada"

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ocupació, el congrés que ofereix orientació professional als joves i que se celebrarà del 23 al 24 d'octubre al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, reunirà 40 empreses i organitzarà 140 activitats.

Segons ha informat l'ens firal en un comunicat aquest dimecres, hi haurà activitats com tallers, conferències, i assessorament personalitzat i la intel·ligència artificial (IA) serà la "temàtica destacada".

L'esdeveniment està organitzat per Fira i promogut per l'Ajuntament a través de Barcelona Activa, i enguany potencia la seva aposta per l'orientació i l'assessorament.

Les 40 companyies, repartides en 8 'marketplaces', oferiran fins a 350 candidatures en àmbits com l'economia blava, TIC, comerç, esports, economia social i solidària, logística, serveis a les empreses i indústries creatives.

"CANVI DE RUMB"

La regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha assegurat que "el saló és una porta oberta a tothom que busca feina o un canvi de rumb professional".

"Els visitants podran descobrir els sectors més innovadors del mercat, rebre consells valuosos de professionals experimentats i aprendre a fer servir les eines més avançades", ha defensat.