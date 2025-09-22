El Saló de l'Ocupació programa més de 140 activitats per impulsar la carrera professional

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Saló de l'Ocupació, que se celebrarà el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ha programat més de 140 activitats per impulsar la carrera professional, facilitar un canvi d'ocupació i afavorir la inserció laboral en qualsevol franja d'edat.
L'esdeveniment posarà el focus en la irrupció de la intel·ligència artificial, la requalificació i actualització de competències, les oportunitats en els sectors amb més demanda, la inclusió i la diversitat, i el benestar laboral, informa Fira de Barcelona aquest dimarts en un comunicat.
Les activitats i espais d'aquest any inclouen assessorament personalitzat, opcions de formació per actualitzar-se o adquirir noves competències, consells pràctics per preparar candidatures i accés a oportunitats professionals.
Així mateix, el saló dedicarà un espai amb conferències i taules rodones als sectors emergents i amb més projecció de futur.
El Saló està organitzat per Fira de Barcelona i impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, i aquesta edició compta amb la col·laboració de prop d'un centenar d'entitats.