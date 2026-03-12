Publicat 12/03/2026 12:14

El Saló de l'Ensenyament reunirà 230 expositors amb més protagonisme de l'FP

El Saló de l'Ensenyament
FIRA DE BARCELONA

L'esdeveniment estrena dos punts exprés de resposta immediata per reduir el temps d'espera

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ensenyament 2026, amb prop de 230 expositors, la presència de totes les universitats catalanes i una formació professional (FP) que representa més de la meitat del conjunt de propostes, reunirà "l'oferta educativa postobligatòria més gran disponible a Catalunya", informa Fira de Barcelona aquest dijous en un comunicat.

L'esdeveniment, que se celebrarà al recinte de Montjuïc del 18 al 22 de març, "reforça enguany l'orientació per consolidar-se com la principal plataforma per ajudar l'alumnat a triar els estudis superiors i itineraris professionals".

Organitzat en col·laboració amb les conselleries d'Educació i Formació Professional i de Recerca i Universitats de la Generalitat, el Saló de l'Ensenyament posarà èmfasi a reforçar els serveis d'orientació per facilitar una decisió informada a estudiants i famílies.

Amb l'objectiu de millorar l'atenció al públic i reduir el temps d'espera, enguany incorpora dos punts exprés de resposta immediata als dubtes més freqüents, que se sumen als 14 punts d'orientació individualitzada i als cinc mostradors d'autoconsulta d'informació immediata.

VISITES GUIADES

A més a més, hi haurà prop de 70 visites guiades dissenyades per a grups escolars, amb itineraris que s'adaptin a interessos específics, a més de setanta xerrades adreçades a estudiants i famílies sobre temes com l'accés a la universitat, els cicles formatius, la importància de l'autoconeixement, alternatives per a joves sense l'ESO acreditada i oportunitats de mobilitat internacional.

També s'oferiran més d'una dotzena de tallers 'L'aventura de triar', adreçats a les famílies, i el professorat disposarà d'una desena de sessions per actualitzar eines pedagògiques.

"Posem a disposició dels nostres visitants el màxim nombre d'eines i recursos perquè puguin aclarir tots els seus dubtes. Es troben davant una decisió important a la seva vida i per això creiem que la nostra aposta per un tracte personalitzat és més oportuna que mai", ha assegurat el director del saló, Ángel Celorrio.

