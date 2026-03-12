El Saló de l'Ensenyament reunirà 230 expositors amb més protagonisme de l'FP

L'esdeveniment estrena dos punts exprés de resposta immediata per reduir el temps d'espera
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
El Saló de l'Ensenyament 2026, amb prop de 230 expositors, la presència de totes les universitats catalanes i una formació professional (FP) que representa més de la meitat del conjunt de propostes, reunirà "l'oferta educativa postobligatòria més gran disponible a Catalunya", informa Fira de Barcelona aquest dijous en un comunicat.
L'esdeveniment, que se celebrarà al recinte de Montjuïc del 18 al 22 de març, "reforça enguany l'orientació per consolidar-se com la principal plataforma per ajudar l'alumnat a triar els estudis superiors i itineraris professionals".
Organitzat en col·laboració amb les conselleries d'Educació i Formació Professional i de Recerca i Universitats de la Generalitat, el Saló de l'Ensenyament posarà èmfasi a reforçar els serveis d'orientació per facilitar una decisió informada a estudiants i famílies.
Amb l'objectiu de millorar l'atenció al públic i reduir el temps d'espera, enguany incorpora dos punts exprés de resposta immediata als dubtes més freqüents, que se sumen als 14 punts d'orientació individualitzada i als cinc mostradors d'autoconsulta d'informació immediata.
VISITES GUIADES
A més a més, hi haurà prop de 70 visites guiades dissenyades per a grups escolars, amb itineraris que s'adaptin a interessos específics, a més de setanta xerrades adreçades a estudiants i famílies sobre temes com l'accés a la universitat, els cicles formatius, la importància de l'autoconeixement, alternatives per a joves sense l'ESO acreditada i oportunitats de mobilitat internacional.
També s'oferiran més d'una dotzena de tallers 'L'aventura de triar', adreçats a les famílies, i el professorat disposarà d'una desena de sessions per actualitzar eines pedagògiques.
"Posem a disposició dels nostres visitants el màxim nombre d'eines i recursos perquè puguin aclarir tots els seus dubtes. Es troben davant una decisió important a la seva vida i per això creiem que la nostra aposta per un tracte personalitzat és més oportuna que mai", ha assegurat el director del saló, Ángel Celorrio.