El Saló de l'Ensenyament reforçarà els serveis d'orientació en l'edició del 2025

L'oferta d'estudis d'FP creixerà de "manera significativa"

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ensenyament, que se celebrarà del 26 al 30 de març del 2025 al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, comptarà amb 200 expositors i reforçarà els serveis d'orientació amb noves activitats per ajudar els estudiants a triar els seus estudis.

Segons ha informat la institució firal en un comunicat aquest dimecres, el congrés mostrarà als pavellons 1 i 2 l'oferta acadèmica del curs vinent, incloent graus universitaris, batxillerat, formació professional (FP), estudis superiors, formació complementària i idiomes.

Com a novetat, enguany es faran dues xerrades durant les setmanes prèvies al certamen a través d'Instagram Live, en què s'explicaran els continguts del saló perquè els alumnes i les seves famílies puguin preparar millor la visita.

També es faran per primera vegada tallers per a famílies, amb consells sobre el procés per triar els estudis, i s'ampliarà el servei de consultes a través de Whatsapp.

L'oferta d'estudis d'FP en el saló creixerà de "manera significativa" i ocuparà gairebé tot el pavelló 2, i els estudiants podran trobar centres que ofereixen programes del sector sanitari, artístic i esportiu, entre d'altres.

"CITA IMPRESCINDIBLE"

La directora de l'esdeveniment, Laura Pararols, ha assegurat que ja han començat a preparar l'edició del 2025, que esperen que sigui "una cita imprescindible en el calendari dels estudiants".

A parer seu, en un sol espai es pot trobar un "ampli ventall" d'estudis i rebre assessorament dels serveis d'orientació, una de les activitats més valorades.