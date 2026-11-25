BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2027 del Saló de l'Ensenyament preveu reforçar el paper de la trobada com a "espai clau" d'informació, orientació i assessorament.
Fira de Barcelona ha explicat en un comunicat aquest dimecres que la trobada se celebrarà del 10 al 14 de març al recinte Montjuïc de la institució firal, i està previst que reuneixi tota l'oferta educativa postobligatòria de Catalunya.
El saló està organitzat per Fira de Barcelona en col·laboració amb les conselleries d'Educació i Formació Professional, i d'Investigació i Universitats.
Els visitants trobaran serveis d'assessorament, activitats, xerrades, visites guiades i recursos específics per ajudar-los a conèixer les diferents alternatives de formació i identificar les opcions que millor s'adaptin als seus interessos i aptituds.
Entre les novetats d'aquesta edició hi ha la celebració, del 10 a l'11 de març, de la 16a Fira d'Empreses Simulades SEFED, organitzada per la Fundació Inform i que permet als estudiants posar en pràctica els coneixements adquirits en entorns que imiten el funcionament d'una empresa real.