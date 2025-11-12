El Saló de l'Ensenyament prepara "l'oferta més gran" d'expositors d'FP i estudis universitaris

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Saló de l'Ensenyament 2026, que se celebrarà del 18 al 22 de març al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, preveu reunir més de 200 expositors amb "l'oferta més gran" d'estudis de Formació Professional (FP) i universitaris, i amb una aposta per diferents eines pràctiques de format virtual.
Organitzat per Fira de Barcelona i els departaments d'Educació i Formació Professional i de Recerca i Universitats de la Generalitat, l'esdeveniment tornarà a reunir el conjunt de l'oferta acadèmica d'estudis postobligatoris a Catalunya, informa l'entitat firal en un comunicat aquest dimecres.
En aquest sentit, mantindrà l'aposta per atendre l'FP amb "una gran oferta" de programes dels àmbits sanitari, artístic, esportiu, comunicatiu, mecànic, administratiu o informàtic.
Pel que fa als estudis superiors, el saló comptarà amb la presència de totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, a més d'una àmplia representació d'estudis artístics superiors, formació en idiomes i formació esportiva, entre d'altres.
A més a més, a part de l'oferta catalana, l'esdeveniment tornarà a incorporar opcions acadèmiques tant de la resta d'Espanya com fins i tot de l'àmbit internacional.