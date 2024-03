El Saló de l'Ensenyament 2024 exposa en 220 estands l'oferta postobligatòria del curs 24-25

La directora del saló destaca que l'FP representa el 40% dels expositors



El Saló de l'Ensenyament 2024, que se celebra des d'aquest dimecres 13 març fins al diumenge 17 al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, compta amb més de 220 expositors que donaran a conèixer als visitants les opcions d'estudis postobligatoris per al curs 2024-2025, a més d'un reforç dels serveis d'assessorament a alumnes i famílies.

En unes declaracions als periodistes aquest dimecres durant la inauguració, la directora del saló, Laura Pararols, ha destacat que en aquesta edició s'ha incrementat un 10% l'oferta de formació professional (FP), ja que es pretén que aquests estudis "que cada vegada tenen més demanda també tinguin aquest nivell de representació", i els estands d'FP representen el 40% del total de la fira.

A nivell d'universitats, Pararols ha apuntat que també ha crescut l'oferta, amb la presència de les 12 universitats catalanes, i també ha incrementat l'oferta de formació a nivell internacional i nacional.

Preguntada per la tipologia de centres d'FP presents en el saló, ha assegurat que "sobretot són centres privats i concertats" amb certificació de la Conselleria d'Educació.

Ha explicat que les branques més sol·licitades són la sanitària, el màrqueting, la comunicació i la publicitat, la ciberseguretat i el big data, i ha destacat que enguany el saló compta amb presència de Seat i Renfe.

En aquesta edició s'ha augmentat l'oferta educativa, concretament la d'FP, que enguany ha augmentat un 10% respecte a l'anterior, i els serveis d'orientació amb fins a 170 activitats d'assessorament, entre les quals es reforçaran les adreçades a les famílies.

Hi haurà més de 70 xerrades per a joves, famílies i professorat, una dotzena de tallers per a pares i mares, més de 80 visites guiades de grups escolars, un espai d'autoconsulta d'informació, un servei d'atenció personalitzada amb psicòlegs i psicopedagogs.

En el saló també s'hi podrà trobar oferta d'estudis a països com Alemanya, Regne Unit, França, Xina, Malta o Eslovàquia, i també oferta nacional a Madrid, Lleó, la Corunya o Burgos.

Els estudiants també podran trobar altres formacions d'idiomes --amb un estand d'EF Education--, d'autoescoles, escoles d'auxiliars de vol, i també hi haurà activitats divulgatives sobre les professions STEM (vinculades a la ciència, la tecnologia i l'enginyeria).

A més a més, comptarà amb activitats esportives com el Campionat Universitari de Bàsquet 3x3 o partides simultànies d'escacs, i també hi ha un espai amb activitats més lúdiques com el d'Adolescents.cat, concerts, un taller de DJ amb Ràdio Flaix i 'foodtrucks'.