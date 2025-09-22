El saló immobiliari The District reunirà experts d'Itàlia, França, Portugal i Grècia

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El saló immobiliari The District preveu reunir experts i empresaris d'Itàlia, França, Portugal i Grècia, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Se celebrarà del 30 de setembre al 2 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Així, l'esdeveniment donarà a conèixer com "els territoris del continent estan abordant els desafiaments del Real Estate", alhora que compartiran les seves oportunitats d'inversió.
En concret, Itàlia serà el país convidat en la pròxima edició del saló, que exposarà el lideratge de ciutats com Roma, Nàpols o Milà en el mercat immobiliari.
Ho farà mitjançant la participació de directius de TPG, Dils, Confindustria Assoimmobiliare o Cassa Depositi e Prestiti, juntament amb una delegació d'inversors i representants institucionals italians.
14 DIRECTIUS
Els experts examinaran la situació actual del mercat immobiliari, posant el focus en el finançament, la macroeconomia i en l'evolució dels actius de living, hospitality, logístic, centres de dades, retail i emergents.
El saló preveu reunir 14.000 directius, als quals oferirà un programa amb més de 190 sessions encapçalades per més de 450 ponents de fons i empreses d'inversió.