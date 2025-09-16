BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El saló immobiliari The District explorarà l'auge dels centres de dades a Europa i com la intel·ligència artificial (IA) contribueix a la seva expansió, segons ha informat aquest dimarts l'organització en un comunicat.
Així, directius de companyies com JLL, Osborne Clarke, Goodman, Sahab Data Center, Pérez-Llorca o Banc Sabadell, entre d'altres, compartiran les seves perspectives d'inversió i els factors que afecten la planificació de les infraestructures de dades.
La quarta edició de la trobada també abordarà les noves fórmules d'habitatge assequible, el comportament del mercat de capitals i els actius amb més perspectives.
Així mateix, el saló tindrà una zona d''hospitalities' on més de 350 firmes desplaçaran les seves oficines i es podran fer reunions, tancar acords i abordar projectes en els quals invertir i desinvertir.
Amb aquestes temàtiques, l'esdeveniment preveu aplegar més de 14.000 directius del 30 de setembre al 2 d'octubre al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).