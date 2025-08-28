El saló immobiliari The District analitzarà la demanda d'actius logístics i industrials

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El saló immobiliari The District dedicarà un fòrum a l'anàlisi de la demanda d'actius logístics i industrials a Europa, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
Així, companyies com Prologis, Dils, AXA IM, WDP, Pithos Capital, TPG Angelo Gordon i Colliers Italy abordaran com la ubicació, l'eficiència i la flexibilitat estan determinant la rendibilitat dels immobles de distribució.
La quarta edició de la trobada també abordarà les noves fórmules d'habitatge assequible, el comportament del mercat de capitals i els actius amb majors perspectives.
Així mateix, el saló tindrà una zona de 'hospitalities' on més de 350 signatures desplaçaran les seves oficines i es podran fer reunions, tancar acords i abordar projectes en els quals invertir i desinvertir.
Amb aquestes temàtiques, l'esdeveniment preveu reunir a més de 14.000 directius del 30 de setembre al 2 d'octubre en el recinte firal de Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).