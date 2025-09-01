El saló IAAPA Expo Europe abordarà la innovació dels parcs d'atraccions

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El saló IAAPA Expo Europe 2025 abordarà les oportunitats de negoci, formació i innovació en el sector dels parcs d'atraccions i l'entreteniment, segons ha informat l'organització aquest dilluns en un comunicat.
L'esdeveniment se celebrarà del 22 al 26 de setembre en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on s'esperen més 17.000 professionals.
Acudiran representants de parcs temàtics, parcs aquàtics, centres d'entreteniment indoor, museus, resorts i altres àmbits de l'oci.
Amb més de 700 expositors i 60 activitats formatives, el saló vol mostrarà "les últimes tendències, desenvolupaments tecnològics i solucions pioneres que estan definint el futur de la indústria".
A més, els assistents podran assistir a les EDUSessions, que abordaran temàtiques com la intel·ligència artificial, la fidelització de visitants i l'eficiència operativa.