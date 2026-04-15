El Saló FiraGran tindrà més de 300 activitats amb el focus en els cuidadors no professionals

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El 27è Saló FiraGran, que se celebrarà del 27 al 29 de maig a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), oferirà més de 300 activitats gratuïtes i posarà el focus en els cuidadors no professionals.
L'esdeveniment vol "visibilitzar la seva tasca, abordar l'impacte emocional i social de cuidar i oferir recursos pràctics i innovadors per garantir un acompanyament més sostenible", informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimecres.
Així mateix, la majoria d'activitats estaran organitzades per col·lectius i entitats de persones grans, que tenen per objectiu promoure l'envelliment actiu, o bé per les més de 80 empreses i entitats de la zona expositiva de La Farga.
DIÀLEGS I ACTIVITATS
El divendres 29, la fira acollirà el Diàleg sobre la vellesa FiraGran 2026, a càrrec dels periodistes Luis del Olmo i Begoña del Pueyo, amb el títol '50 anys de ràdio amb protagonistes'.
En el marc de FiraGran també s'organitzaran concursos de ball en línia, la Trobada Sardanista, el Festival de Corals de Persones Grans, la Caminada FiraGran 2026 i la presentació oficial del 8è Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans La Gran Pantalla.
Així mateix, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) presentarà la seva nova oferta de cursos especialitzats per a persones grans, i l'associació de 'fact-checking' Verificat oferirà tallers per ajudar a detectar la desinformació.