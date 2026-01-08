El saló Expoquimia assoleix un 90% d'ocupació i preveu 400 expositors en la 60a edició

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El saló Expoquimia es prepara per celebrar l'edició número 60 entre el 2 i 5 de juny del 2026, després de ja haver assolit un 90% d'ocupació del saló i amb previsions de superar els 400 expositors enguany, ha explicat aquest dijous en un comunicat.
La trobada del sector químic, organitzada per Fira de Barcelona al recinte Gran Via, "prepara una edició marcada pel creixement", en la qual també ha augmentat la seva oferta d'empreses expositores en un 40% respecte al 2023 i ha posat en marxa l'Innovation Hub, un espai per connectar start-ups, centres tecnològics, universitats i empreses.
"El futur de la indústria química dependrà del que fem o no ara (...). Tenim la responsabilitat de fer servir la fira per posar en valor el paper essencial de la química per a la descarbonització de les indústries", ha explicat el president del Comitè Organitzador d'Expoquimia 2026, Carles Navarro.
Empreses com Air Liquide, Bachiller, BASF, Bondalti, Bosch Iberia, Covestro, Deltalab, Interpolimeri, Labbox, Lleal, Marchesini Group Ibérica, Messer, Moeve, PanReac AppliCheam, Quimidroga, Scharlab, Sener, TDF, Telstar o VYC Industrial ja han confirmat la seva presència a les diferents àrees de participació del saló.
A més de l'oferta comercial, la pròxima edició del saló també oferirà un programa d'activitats, conferències i taules rodones per parlar sobre alguns dels reptes i punts claus del sector, i també un sopar de gala per a més de 700 assistents.