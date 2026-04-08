El saló Efintec incorpora l'empresa de bany Roca com a 'global partner'

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El saló del sector de les instal·lacions, l'energia i l'edificació sostenible Efintec ha incorporat l'empresa de bany Roca com a 'global partner' en la pròxima edició, amb l'objectiu d'enfortir la innovació i el desenvolupament del sector, expliquen aquest dimecres en un comunicat conjunt.
La trobada se celebrarà entre el 7 i el 8 d'octubre al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, amb el lema 'Impulsant una nova era energètica', amb previsions de reunir més de 8.000 professionals i 180 empreses expositores.
La col·laboració entre el saló i Roca té l'objectiu de generar sinergies entre els diferents actors de la indústria, coneixement i talent, alhora que "reforça el compromís d'Efintec amb els grans reptes del sector".