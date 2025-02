El saló Construmat preveu 22.000 assistents i 350 expositors en l'edició 2025

Un 36% de l'exposició serà internacional

El saló Construmat preveu reunir 22.000 assistents i 350 expositors de 22 països en l'edició d'aquest any, que se celebrarà del 20 al 22 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, on ocuparà 32.000 metres quadrats.

Organitzat per l'ens firal, l'objectiu del congrés és esdevenir un "gran aparador" de tecnologies, sistemes i materials constructius, informa en un comunicat aquest dimarts.

Un 36% de l'exposició comercial serà internacional i ja han confirmat empreses com Alsina, Technal, K-line, Urbidermis, Jung, Greco Gres, Exlabesa, Deceuninck, Grupo Valverde, Cosentino, Stil Condal, Indalsu, Alufactory, Fischer, PMP o Molins, entre d'altres.

L'edició de l'any passat va registrar 21.027 visitants, un 40% més que el 2023, i 314 expositors i més de 600 marques representades, un 50% més.

AUGMENTAR EL PARC D'HABITATGE

El president de Construmat i d'Apce España, Xavier Vilajoana, ha subratllat "la representativitat i el caràcter transversal i innovador de l'oferta comercial del saló".

A parer seu, la interacció entre professionals i representants institucionals "generarà noves idees, solucions, aprenentatges i col·laboracions que contribuiran a transformar una indústria essencial per augmentar el parc d'habitatges".