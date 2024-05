El saló Construmat augmenta un 50% la seva superfície amb 310 expositors i 600 marques

Vilajoana demana al Govern que no posi "bastons a les rodes" al sector de la construcció

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El saló Construmat augmentarà un 50% la seva superfície expositiva el 2024, en comparació amb l'edició anterior, i comptarà amb 310 empreses i 600 marques representades dels sectors de la construcció, la rehabilitació, el manteniment i els serveis.

Així ho ha explicat el director del saló, Roger Bou, al costat del president de Construmat, Xavier Vilajoana, en una roda de premsa a Barcelona aquest dijous.

El congrés celebrarà la seva 23a edició del 21 al 23 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i ocuparà 10.000 metres quadrats del pavelló 2 per primera vegada.

Hi participaran companyies com Casas Inhaus, Cementos Molins i Roca, i la trobada té el suport de 40 organitzacions empresarials i associacions com la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) o l'Associació de Promotors Constructors d'Espanya (APCE), entre d'altres.

Segons Bou, Construmat ha passat de ser un "saló eminentment local a un saló referent nacional en què hi ha molta representativitat internacional", amb 47 empreses de 18 països com Alemanya, Bèlgica, Xina, Egipte, França, Itàlia o Polònia.

El Marroc serà el país convidat i portarà una missió comercial marroquina formada per set empreses, sis federacions del sector i els col·legis d'arquitectes i associacions de constructors i promotors.

El Marroc, Turquia i la Xina són els països amb més empreses expositores, i el Marroc, França i Portugal són els que més visitants envien.

UN 40% MÉS D'ASSISTENTS

L'any passat el congrés va tancar amb 16.000 assistents, i Bou preveu un creixement del 40%, ja que actualment hi ha 23.000 inscrits: "Assolirem aquest objectiu".

Vilajoana ha valorat que el saló ha crescut "exponencialment", la qual cosa no s'esperaven, i ha avançat que estudiaran si necessiten més espai per poder donar resposta a la participació.

SOSTENIBILITAT I FORMACIÓ

La sostenibilitat i la innovació seran els eixos principals del programa d'activitats professionals del congrés, que tindrà unes 50 ponències i 15 taules rodones amb 120 ponents.

A més a més, Vilajoana ha detallat que el saló donarà resposta a la manca de personal del sector: oferiran formacions i certificacions professionals.

També se celebrarà la 20a edició dels seus premis, que reconeixeran edificis nacionals i internacionals finalitzats entre 2019 i 2023 que siguin exemples d'excel·lència arquitectònica i referents per a la seva sostenibilitat mediambiental.

EL SECTOR, "EN BOCA DE TOTHOM"

Per Vilajoana, la conjuntura actual del país, marcada per un creixement del mercat de la construcció i un interès per crear més habitatges, provoca que el sector estigui "en boca de tothom", sobretot en període electoral.

Ha demanat a les forces polítiques que redueixin les regulacions del sector de la construcció i que el Govern "deixi de posar bastons a les rodes".

Ha xifrat en 10.000 el dèficit d'habitatges a Catalunya, ja que cada any es construeixen 15.000 i s'haurien de construir 25.000.