El saló del Caravaning reunirà més de 700 models de vehicles i 180 empreses a Barcelona

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El 38è Saló Internacional del Caravaning reunirà més de 700 models de vehicles i 180 empreses expositores, a més de les novetats i tendències del sector a Europa i una àmplia oferta d'activitats, del dissabte 11 al 19 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona
L'esdeveniment, organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning (Aseicar) i el Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), posarà el focus en "la sostenibilitat, la digitalització i l'atracció de nous perfils de viatgers", informa Fira en un comunicat aquest dilluns.
Durant 9 dies el saló acollirà una exposició comercial amb marques com Adria, Benimar, Caravelair, Carthago, Concorde, Dethleffs, Dreamer, Elnagh, Fendt, Ford, Frankia, Giottiline, Globecar, Hymer, Knaus, Mc Louis, Mercedes, Mobilvetta, Nissan, Pilote, Rapido, Rimor, Roller Team, Sterckeman, Toyota, Volkswagen i Westfalia, entre d'altres.
Comptarà a més amb espais dedicats a la camperització, el lloguer, la moda 'outdoor', els accessoris, les minicases, les minicaravanes i altres models lleugers que permeten iniciar-se en el caravàning.
Així mateix, la zona divulgativa del saló s'articularà al voltant de l'espai Travelvaning, que oferirà un programa complet de conferències, taules rodones i presentacions centrades en les últimes tendències del sector.
El president d'Aseicar i copresident del Comitè Organitzador, José Manuel Jurado, ha afirmat que el saló "tornarà a ser la principal plataforma per descobrir les últimes tendències del sector, un revulsiu per dinamitzar les seves vendes i un punt de trobada que atraurà milers d'aficionats de tot Espanya".
Per la seva banda, la presidenta de Gremcar i també copresidenta del Comitè, Susana Colom, ha destacat que aquest any volen "continuar sumant nous usuaris i, especialment, a famílies joves, per estendre encara més l'afició al turisme de naturalesa".