El saló Caravaning se centrarà en el turisme familiar i sostenible

Se celebrarà de l'11 al 19 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona
La pròxima edició del saló Caravaning, que se celebrarà de l'11 al 19 d'octubre, se centrarà a impulsar les caravanes com la millor opció per fomentar el turisme familiar i sostenible.
Organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning (Aseicar) i del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), l'esdeveniment se situarà novament als pavellons 2 i 3 del recinte firal de Gran Via, segons ha informat aquest dilluns la institució en un comunicat.
El congrés comptarà amb uns 34.000 metres quadrats d'espai, on els assistents podran conèixer uns 700 models de vehicles, entre caravanes, autocaravanes, campers i tot terrenys.
Més de 180 expositors presentaran les seves novetats comercials als assistents amb l'objectiu d'"atreure un espectre cada vegada més variat de clients".
ASSESSORAMENT
En aquest sentit, el saló tornarà a donar molt pes a la divulgació i l'assessorament, "amb l'afany d'oferir respostes tant al neòfit com al caravanista més experimentat i aventurer".
També comptarà amb les 'food trucks' de Gastrovaning, l'espai gastronòmic del saló, i, com a novetat, qui hi assisteixi amb la seva camper o caravana podrà disposar d'un aparcament específic mentre visiti el certamen.