Sallent, sobre el retorn de Puigdemont: "Era impensable" que no fos al Parlament

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El comissari i excap dels Mossos, Eduard Sallent, ha afirmat aquest dimarts que la policia catalana no va contemplar que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, no es dirigís al Parlament l'agost del 2024 després de tornar a Barcelona per la investidura de l'actual president Salvador Illa: "Era impensable".
Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en preguntar-li sobre què va fallar en el dispositiu per detenir l'expresident en cas de trepitjar territori espanyol i ha al·legat que no es va concebre que el polític no prengués possessió de l'escó.
Ha afegit que en el dispositiu hi va haver "confusió volguda, provocada, treballada" i un punt de sort per no acabar amb la detenció de l'expresident i ha negat qualsevol contacte amb l'entorn de Puigdemont per pactar el seu arrest.
Sallent ha assenyalat que ell l'esperava al Parlament després que el líder de Junts fes un acte polític a l'Arc de Triomf de Barcelona perquè considera que la detenció d'un expresident mereix un tracte institucional "màxim".
"La detenció no l'anava a practicar jo, perquè això ja estava acordat amb la judicatura, com faríem i què faríem en el procediment de detenció, però evidentment, i com no podia ser de cap altra manera, creia que el meu lloc era allà", ha explicat.
DOS ESCENARIS DIFERENTS
Preguntat per si un dels escenaris que la policia catalana contemplava era que Puigdemont entrés per una de les portes del Zoo de Barcelona --contigu al Parlament al recinte del parc de la Ciutadella--, ho ha afirmat.
També ha expressat que una altra possibilitat que es plantejaven era que "es violentés" una de les portes exteriors del Parlament a través de la força de la gent, com apunta que va passar, tot i que sense el polític.
Ha apuntat que es va descartar la detenció de Puigdemont durant l'acte a l'Arc de Triomf per una qüestió "d'ordre públic".
ELS TRES MOSSOS IMPLICATS
Preguntat pel paper dels tres agents detinguts per la seva presumpta vinculació amb la fugida de l'expresident, ha qualificat de "qüestionable" la seva actuació i que deontològicament van actuar perjudicant l'organització que representaven.
"A mi em va fer mal, ho reconec, i sé que vaig ser dur amb les meves paraules. Però em va fer mal que contribuïssin a situar una institució que ha costat tant d'aixecar, com el cos de Mossos d'Esquadra, en una posició difícil", ha dit.