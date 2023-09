Salesforce "arrela" a Catalunya amb una estratègia basada en el talent i la sostenibilitat

Torrent i Solanilla inauguren la nova oficina de la multinacional a Barcelona



BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

La multinacional tecnològica Salesforce, pionera en la introducció d'intel·ligència artificial (IA) generativa en l'entorn empresarial, ha presentat aquest dijous la seva nova oficina a Barcelona, situada a l'edifici Lexington de l'avinguda Diagonal, al complex L'Illa, amb l'objectiu d'"arrelar" a Catalunya amb una estratègia basada en el desenvolupament de talent, la diversitat i la sostenibilitat.

L'acte ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i del comissionat de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, Pau Solanilla.

"El nostre negoci a Catalunya ha crescut de manera sostinguda i per sobre de la mitjana global des que vam començar les nostres activitats a Espanya el 2005", ha dit l'SVP & country leader de Salesforce, Enrique Polo de Lara, que ha destacat l'aposta de la companyia per la innovació i per fer un món millor.

"Volem arrelar, liderar iniciatives rellevants per a la societat catalana", ha manifestat Polo, després d'assegurar que el compromís de Salesforce amb Catalunya es basa en tres pilars: habilitats digitals, diversitat i sostenibilitat.

INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

En cadascuna d'aquestes tres facetes "hi ha involucrades importants institucions públiques i privades del territori", ha afegit el directiu de Salesforce, que ha visualitzat la seva aposta per elevar el nivell de productivitat i competitivitat de les empreses catalanes, gràcies a la digitalització basada en IA i el desenvolupament de talent.

En aquest sentit, l'empresa estima que, entre 2022 i 2028, podria tenir un impacte aproximat de 30.000 llocs de feina i 6.000 milions en activitat econòmica a Catalunya.

Per la seva banda, el VP i Barcelona hub leader de Salesforce, Pau Contreras, s'ha referit a la nova oficina com "un entorn d'innovació, de diversitat i on cuidem molt tot allò relatiu a l'ambient vibrant que intentem generar".

L'equip de Salesforce compta amb persones pertanyents a 15 nacionalitats diferents que exerceixen 20 funcions diferents.

"La companyia ha tingut un creixement sostingut durant els anys, fruit de la confiança de clients i partners en la nostra tecnologia. Això ens dona un lideratge tecnològic, en innovació i filantropia", ha dit Contreras.

Segons l'últim informe d'IDC 'The Salesforce Economy: Fueled by AI- powered Cloud Solutions', es preveu una generació de negoci global de més de dos bilions de dòlars i la creació d'11,6 milions de llocs de feina relacionats amb Salesforce arreu del món en el període 2022-2028.