Sales (Junts) veu "impossible" que Illa compleixi les seves promeses sense Pressupostos i amb dèficit fiscal

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha dit que veu "impossible" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compleixi els anuncis i promeses que ha fet en el Debat de Política General (DPG) sense Pressupostos i amb l'actual dèficit fiscal, que ha xifrat en 22.000 milions d'euros.
"Ha promès trens, carreteres, hospitals i residències sense tenir Pressupostos, per la qual cosa és política ficció i una nova mostra que el relat d'Illa no concorda amb la realitat que vivim. Catalunya avui no pot ni agafar el tren", ha criticat aquest dimarts en roda de premsa.
Després d'acusar al president català d'haver fet un discurs "triomfalista, allunyat de la realitat", d'haver tocat fons en molts àmbits i de promoure la desnacionaltizació de Catalunya, ha apuntat que els problemes dels catalans no es poden abordar sense parlar del dèficit fiscal.
"I tampoc es poden abordar sense parlar de l'ofec al que ens sotmet Espanya cada dia. Com Alicía de Lewis Carroll, el president viu al país de les meravelles, on la realitat, sovint, és un miratge", ha afegit.
HABITATGE
Després que en el Debat de Política General de 2024 prometés la construcció de 50.000 habitatges, Sales ha criticat que "un any després, no hi ha ni un sol habitatge disponible", i ha aprofitat per qüestionar que pugui complir amb el nou anunci de construir 210.000 pisos.
"Aquest anunci i uns altres que ha fet estem convençuts que no els pot fer mirant als ulls dels catalans. És un discurs per a la seva pròpia bombolla", ha lamentat Sales, que ha acusat de nou a Illa d'estar supeditat al Govern de Pedro Sánchez.