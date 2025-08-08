Sales (Junts) "suspèn" el Govern d'Illa un any després de la seva investidura

Recorda el retorn de Puigdemont fa un any com un dia "molt intens"
BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha afirmat que el Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, "suspèn clarament" un any després de la seva investidura.
"Catalunya està pitjor que fa un any i en una reculada en tots els àmbits", ha assegurat aquest divendres en declaracions a la premsa en la Cambra catalana coincidint amb el primer any de legislatura.
Ha criticat que aquest Govern és "el de la mala gestió", i ha assenyalat els problemes a Rodalies i a la Conselleria d'Educació amb l'assignació de places docents i de Formació Professional (FP).
També ha dit que és el Govern dels incompliments: "Ni pressupostos, ni model de finançament singular, ni traspàs real de Rodalies", i ha afegit que Junts és l'única alternativa sòlida al Govern que lidera el PSC.
"SUBMISSIÓ" Al GOVERN
Sales també ha lamentat la "submissió" d'Illa al Govern central que li impedeix defensar els interessos dels catalans a Madrid i reclamar el compliment de les inversions, segons ella.
Ha expressat que aquest és "el Govern de la desnacionalització, que menysprea la llengua, que sempre posa la catifa vermella a Felip VI i que treballa per convertir la nació en una regió".
Ha advertit de la feblesa del Govern, que no ha pogut aprovar la comptes i que ha usat "la geometria variable entre el tripartit d'esquerres i el tripartit del 155, amb PP i Vox".
PUIGDEMONT
Preguntada pel retorn a Espanya fa un any de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, amb la intenció d'assistir al debat d'investidura d'Illa, Sales ha recordat que va ser un dia "molt intens".
Ha destacat que el passat 8 d'agost Puigdemont va complir amb "el seu compromís" de desplaçar-se a Barcelona després de gairebé 7 anys residint a Bèlgica després de l'1-O per participar a la sessió d'investidura com a diputat electe.
"També va complir amb el seu compromís de no deixar-se detenir. Era evident que no s'anava a deixar malgrat l'operació 'Gàbia", i ha criticat que no s'estigui donant compliment a la Llei d'Amnistia aprovada pel Congrés.