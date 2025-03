Sales (Junts) sobre el suplement de crèdit del Govern: "Amb pedaços no es governa un país"

"El tripartit aprovarà els pressupostos per la porta del darrere i per fases. És una falta de respecte"

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dimarts la decisió del Govern de tirar endavant un suplement de crèdit de 2.168 milions d'euros per igualar el pressupost del 2024 perquè "amb pedaços no es governa un país".

"El tripartit aprovarà els pressupostos per la porta del darrere i per fases. És una falta de respecte al Parlament perquè se salta els tràmits parlamentaris establerts", ha lamentat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Tot això després que la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, anunciés dilluns que aprovaran tres decrets llei, el primer dels quals el del suplement de crèdit.

Segons Sales, el Govern no ha volgut presentar un projecte de pressupostos per a aquest any ni, a parer seu, ha pogut plantejar el suplement de crèdit en un sol decret.

"Quan diem que el Govern va a ritme de Rodalies també és per això, perquè va tard i malament. És l'estafa a la qual sotmet el país dia rere dia", ha retret.

Tot i que no ha volgut aclarir què votaran quan el suplement de crèdit arribi al ple o si el portaran al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha deixat clar que el Govern no va contactar amb ells per negociar-ne el contingut i sí amb els seus "socis d'investidura".

DGAIA

També han demanat la compareixença de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Brazo, en considerar que no ha donat explicacions per la destitució de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), Isabel Carrasco, i el seu sotsdirector, Joan Mayoral, i que ells també ho facin.

A més a més, ha criticat que el Govern encara no hagi nomenat el substitut del director general d'Energia de la Generalitat Josep Maria Serena, que va deixar el càrrec a principis de març, motiu pel qual demanen la seva compareixença i la de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.