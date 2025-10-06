Sales (Junts) se solidaritza amb els deportats i espera que Castillejo (CUP) torni tan aviat com sigui possible

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha manifestat aquest dilluns la seva solidaritat amb els activistes deportats per Israel i ha assegurat que espera que la presidenta parlamentària de la CUP, Pilar Castillejo, pugui tornar tan aviat com sigui possible.
"Esperem que torni com més aviat millor, tot i que ella mateixa va decidir no signar una documentació per tornar. En tot cas, nosaltres voldríem que pogués ocupar el seu escó al Parlament ara, en el moment en què sigui possible", ha subratllat en una roda de premsa a la cambra.
Després d'això, ha lamentat que, al Parlament, el líder de Junts, Carles Puigdemont, i l'exconseller i diputat d'aquest grup, Lluís Puig, no puguin tornar a Catalunya i ocupar el seu escó ja que "continuen a l'exili perquè els tribunals espanyols es neguen a aplicar la llei d'amnistia".