Sales (Junts), sobre la ruptura amb el PSOE: "L'incompliment és per no voler, no per no poder"

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha afirmat, en referència a la ruptura de Junts amb el PSOE, que "l'incompliment és per no voler, no per no poder".
Ho ha dit en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha explicat que quan es fa una advertència perquè es compleixin els compromisos "i no es compleixen", al seu semblar, cal prendre una decisió.
Preguntada per la incidència de Junts al Congrés, el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat que són tres institucions sense pressupostos: "Potser caldria preguntar-nos si incideixen en el dia a dia sense tenir pressupostos, perquè sense ells només es poden fer dues coses: propaganda i promeses", ha assegurat.
Sobre la negociació de pressupostos a Catalunya ha recordat que la potestat de presentar-los la té el Govern i ha assenyalat que "un any més sense pressupostos seria sinònim de desgast total i de fracàs".
CANVIS A JUNTS
Sobre els canvis d'organització a Junts i el seu pas de portaveu a a presidenta del grup al Parlament, ha dit que es produeixen perquè "el posicionament de l'advocat general de la Unió Europea obre un nou horitzó".
"Els canvis s'ajusten a aquesta nova realitat, que és la possible tornada del president Carles Puigdemont", ha afegit, i ha dit que si el líder de Junts torna a Catalunya ha de ser ell qui triï que farà.
També ha estat preguntada per si aquests canvis tindran influència en la posició política de Junts a la Càmera, al que ha contestat que des de l'inici de la legislatura han marcat una "línia estratègica clara", amb l'objectiu de ser propositius i no anar a remolc del que proposa el Govern, textualment.
A més, ha defensat que el seu partit ja té un cap de l'oposició: "És el president Carles Puigdemont i és la repressió el que no permet que estigui aquí i que pugui ser president del grup parlamentari. No normalitzarem el que no és normal", ha assenyalat.
ALIANÇA CATALANA
En referència a la relació del seu partit amb Aliança Catalana, ha dit que "hi ha certa preocupació social, en general, pels extrems. Junts té uns valors basats en la catalanitat, en la integració, en l'acolliment, en la nació i en la llengua" i ha afegit que no hi haurà interferències en aquest posicionament.
Sobre els resultats d'alguns sondejos, ha apuntat que, en les seves paraules, alguns volen generar certa tendència: "Seguirem parlant de tots els temes que sigui necessari. No hi ha solucions fàcils a problemes complexos", ha subratllat.
"Hi ha gent que treu la calculadora per veure a qui afectarà la crescuda. I demanaria que retirin la calculadora perquè els extrems mai són bons. Pensant que a qui pot perjudicar més és a Junts, que no acabem perjudicant a tot un país", ha alertat sobre la situació.
JORDI PUJOL
Sobre el judici a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, que començarà aquesta setmana, considera que s'ha fet una "politització dura respecte de la seva figura" i ha defensat que el seu llegat és sòlid i solvent, textualment.
"La seva figura depassa a les sigles. Representa un moment de Catalunya en construcció i va més enllà de reivindicar-ho des de Junts o des d'altres partits", ha sentenciat.